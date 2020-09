Laurito intitolerà la biblioteca ad Angelo Vassallo

LAURITO. “Nel mese di settembre, dopo le elezioni regionali, il Comune di Laurito ospiterà una seduta monotematica della Comunità dei Sindaci del Parco per ricordare, a dieci anni dalla sua scomparsa, la figura di Angelo Vassallo. Sarà l’occasione per intitolare ad Angelo l’aula della Biblioteca Comunale di Laurito e per ribadire con forza l’obbligo di individuare i colpevoli del suo barbaro assassinio”.

Lo ha reso noto il sindaco di Laurito, Vincenzo Speranza.

Quest’anno ricorrono i 10 anni dalla scomparsa del Sindaco Pescatore, ucciso da ignoti il 22 settembre del 2010. Nonostante tutto questo tempo, il suo omicidio non ha ancora un colpevole.

L’appuntamento in programma a Laurito sarà anche l’occasione “per fare una riflessione vera e autentica su come portare avanti i valori profondamente innovativi della sua straordinaria esperienza amministrativa e su quello che è stato fatto fino ad oggi, in modo vero ed autentico, senza ipocrisia, senza falsa retorica, come sarebbe piaciuto ad Angelo”, ha spiegato il sindaco Speranza.