Cilento e Diano: ettari di vegetazione in fumo nel weekend

Una serie di incendi ha flagellato il comprensorio del Cilento e Vallo di Diano durante l’ultimo weekend. Roghi per lo più di origine dolosa, considerata anche la dinamica. Tra le zone più colpite tra sabato e domenica Pisciotta e Centola. Necessario l’intervento di due mezzi aerei di vigili del fuoco e protezione civile per spegnere gli incendi. Presenti anche uomini via terra, non solo caschi rossi ma anche volontari di protezione civile e squadre antincendio boschivo.

Soltanto in tarda serata le fiamme sono state completamente domate.

Fuoco anche nel Vallo di Diano, in località Cucchiara di Polla. Qui sono andate avanti per diverse ore le operazioni di spegnimento che hanno impegnato le squadre dell’antincendio boschivo, Vigili del Fuoco, Polizia Municipale e Protezione Civile.

Sempre ieri a fuoco delle sterpaglie lungo il fiume Tanagro, a Sala Consilina. Le operazioni di spegnimento sono state rese complesse dalla difficoltà di raggiungere la zona.