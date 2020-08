Send an email

Follow on Twitter

Teggiano, lavori di pubblica utilità per chi percepisce il reddito di cittadinanza

L’amministrazione comunale di Teggiano ha approvato nei giorni scorsi 4 progetti per impiegare i percettori del reddito di cittadinanza residenti nel Comune: “Teggiano Pulita” prevede un’azione di recupero delle aree verdi del territorio; “Tuteliamo i nostri immobili” impiegherà chi percepisce il reddito nella manutenzione degli immobili comunali; “A scuola in sicurezza” prevede un’azione di accompagnamento, affiancamento e favore della socializzazione dei minori prima e dopo l’ingresso a scuola ed infine il progetto “A casa dei nonni” ha come finalità quella di fornire un supporto domiciliare agli anziani.

Dopo l’approvazione, il responsabile del procedimento caricherà il progetto su una piattaforma appositamente generata in modo tale da collegare i percettori del beneficio economico al progetto stesso.

L’iniziativa rientra nella cosiddetta fase 2 del reddito di cittadinanza che prevede l’impiego dei percettori del reddito in progetti per la comunità di pubblica utilità.