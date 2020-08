Moio della Civitella: programma l’adeguamento dell’impianto sportivo

Il Comune di Moio della Civitella, con a capo il sindaco Enrico Gnarra, ha approvato il progetto relativo ai lavori di “adeguamento e messa in sicurezza dell’impianto sportivo di Moio della Civitella”, per l’importo complessivo di 655.798,98 euro.

Il progetto sarà candidato a finanziamento nell’ambito del “Fondo Sport e Periferie” per l’anno 2020.

L’amministrazione comunale intende partecipare al bando in questione programmando una serie di interventi volti all’ammodernamento, messa in sicurezza ed adeguamento alle norme dell’impianto sportivo comunale ubicato in località Villanova, che prevedono, in particolare, la realizzazione del manto erboso artificiale di ultima generazione con i relativi impianti.