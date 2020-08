Send an email

Covid, nuovi casi a Caselle in Pittari

In Progincia di Salerno i positivi della giornata di oggi sono 10, di cui: 4 a Salerno (si tratta di contatti di precedenti positivi, già individuati e già in isolamento domiciliare), 1 a Fisciano, 1 a Baronissi, 1 a Campagna, e 3 positivi a Caselle in Pittari (trattasi di contatti dei 12 casi di alcuni giorni fa).

Per questa ultima situazione, il Laboratorio di Biologia Molecolare dell’ospedale di Eboli, ha effettuato oggi oltre 80 tamponi a tutti i contatti tracciati dopo il caso dei 12 positivi dei giorni scorsi.

Nonostante la giornata festiva, il laboratorio ebolitano ha effettuato oggi 300 tamponi, consentendo la continuazione delle indispensabili attività di tracciamento volte ad assicurare il contenimento della diffusione del virus sul territorio salernitano.