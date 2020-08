Oroscopo: Acquario, in amore sbilanciatevi

Ariete – Riceverete i meritati riconoscimenti per l’ottimo lavoro svolto. Sentimenti in discussione.

Toro – È ora di iniziare ad allargare i vostri orizzonti professionali. Rapporti affettivi esaltanti.

Gemelli – Dopo un andamento incerto le cose cominceranno a decollare. In amore siete troppo appiccicosi.

Cancro – Sarete molto presi dal lavoro, attenti a non trascurare gli affetti. L’abitudine mina la passionalità.

Leone – Non potete permettervi troppi errori in un momento delicato. In amore l’orgoglio può danneggiarvi.

Vergine – È necessario fare tesoro delle esperienze accumulate nel lavoro. Legami affettivi duraturi.

Bilancia – Nel lavoro state attenti a cogliere qualsiasi segnale positivo. Usate prudenza in amore.

Scorpione – Occasione per nuove amicizie ma non trascurate il lavoro. In amore non siate aggressivi.

Sagittario – Avete tutto sotto controllo ma vi manca fantasia. Prudenza in amore, il quadro non è delineato.

Capricorno – In un momento d’emergenza sarete in grado di mantenere il controllo. Serata indimenticabile.

Acquario – Siete troppo nervosi e state male anche per le cose più banali. In amore sbilanciatevi.

Pesci – Non vi mancano le idee né la buona volontà: passate all’azione. Fate chiarezza nei sentimenti.