Villammare Festival: ospiti Gianni Parisi e Eva Henger

Domani sera alle ore 21, al Villammare Festival Film&Friends arriverà l’attore Gianni Parisi, il famoso boss Don Gerlando Levante della quarta edizione della nota serie tv “Gomorra”. Una clamorosa carriera sia in ambito teatrale che cinematografico per l’artista protagonista anche del film “Mai per sempre” di Fabio Massa. A Villammare, Parisi riceverà un premio dal Patron Alessandro Cocorullo durante la serata che si svolgerà ancora una volta in piazza SS di Portosalvo.

Il Villammare Festival Film&Friends ha visto il battesimo nel cinema d’autore di Eva Henger. Infatti, l’attrice domani sarà ospite della serata conclusiva per presentare il progetto cinematografico “Il postino sogna sempre due volte” con la regia del regista e documentarista Rocco Marino.

“E’ stata un’edizione complicata, ma è stata una scommessa vinta per il territorio e per il cinema perché siamo riusciti a portare il grande cinema italiano e straniero ancora una volta a Villammare con tutte le dovute attenzioni, visto il periodo e in una grande ripresa in tutti i settori” – dichiara Axel Andrea Nobile, il Direttore artistico della manifestazione.

Al termine della serata verranno, inoltre, decretati i vincitori sia dei lungometraggi che dei corti e a seguire, il pubblico presente potrà assistere ad un finale scoppiettante accompagnato dai fuochi d’artificio con la Piro Cilento Fireworks di Vibonati.