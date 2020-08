Vallo della Lucania: allarme furti. Potenziati i controlli

Una serie di furti in appartamento messi a segno a Vallo della Lucania ha fatto scattare l’allarme. I malviventi hanno agito prevalentemente in un unico quartiere, a pochi passi dal centro cittadino. Hanno approfittato delle vacanza al mare delle famiglie per entrare indisturbati nelle case e mettere a segno i furti. Magro il bottino nella maggior parte dei casi. Solo in un appartamento i ladri sono riusciti a porta via denaro contante e preziosi per una cifra più consistente.

Al di là del bottino, gli episodi hanno messo in allarme la comunità locale. La risposta delle forze dell’ordine non è mancata . I carabinieri della locale compagnia di Vallo agli ordini del capitano Annarita D’Ambrosio hanno potenziato i controlli. Altri dodici militari sono stati inseriti nell’organico già in servizio sul vasto territorio di competenza e resteranno fino alla fine dell’anno.

La stazione mobile, che nelle ultime settimane con due carabinieri è stata in servizio nei centri costieri da Ascea ad Acciaroli, è stata spostata a Vallo. Soprattutto il sabato sera è presente in piazza Vittorio Emanuele dove c’è una maggiore presenza di giovani. Nonostante gli ultimi casi registrati a Vallo, il bilancio dell’estate Cilentana fa registrare meno furti sul territorio rispetto alle passate stagioni estive.

Lo scorso anno solo a Vallo fu messo a segno un colpo di oltre 50 mila euro. Nota positiva anche quanto accaduto nei giorni scorsi in due centri costieri. Due auto per un valore complessivo di 150 mila euro, rubate, sono state ritrovate e restituire ai legittimi proprietari nel giro di poche ore.