Spinelli su visita Sileri: «sarebbe stata la solita passerella»

Nel pomeriggio di oggi 28 agosto era prevista la visita del viceministro della Salute Pierpaolo Sileri agli ospedali del Cilento e del Diano.

Una giornata densa di impegni che il rappresentante del dicastero ha dovuto annullare per impegni governativi. Per Costabile Spinelli, candidato nella lista di Forza Italia al consiglio regionale, si tratta di una buona notizia per i cilentani e per i valdianesi. «Non siamo stati costretti ad assistere all’ennesima passeggiata – dice – dopo quelle del Partito Democratico, in cui si sbandieravano riaperture ed efficienze, fortunatamente è stata evitata quella del Movimento 5 Stelle».

Il candidato forzista punta l’attenzione su un aspetto ben più importante delle solite comparsate in periodo elettorale: «I nostri territori, come tutta la Campania, hanno bisogno di azioni concrete e non di parole o di veloci comparsate in cui scattare foto da pubblicare sui social. La visita di Sileri sarebbe stata l’ennesima mortificazione. La sanità può essere oggetto di investimenti e protagonista di un rilancio netto e deciso. L’era delle promesse a vuoto è finita, ora dobbiamo parlare coi fatti. La sanità – conclude Spinelli – tornerà ad essere al centro della programmazione politica regionale».

Spazio elettorale autogestito a pagamento. Per informazioni clicca qui.