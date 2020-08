Renzo Arbore con l’orchestra italiana a Castellabate

Nell’estate 2020 non si poteva che ricercare una sferzata di positività. A Castellabate la ventata di energia arriverà direttamente dalle note di Renzo Arbore e dell’Orchestra Italiana, sabato 29 agosto alle ore 21, nel parco di Villa Matarazzo a Santa Maria. Una serata evento organizzata e promossa dalla Regione Campania attraverso la Scabec società campana per i beni culturali, in collaborazione col Comune di Castellabate,che rappresenterà una delle tappe del tour campano dell’artista, un momento di svago e di emozioni sulle più belle melodie dal cuore partenopeo, marchio distintivo dell’amatissimo artista pugliese e del suo ensemble.

Un intrattenimento di qualità che verrà organizzato in totale sicurezza. In ottemperanza al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020, scatta l’obbligo di mascherina per tutti i partecipanti. Il concerto è completamente gratuito ma, sulla base della normativa anti-covid,prevede posti limitati, con ingressi distinti scaglionati dall’area parcheggio di Villa Matarazzo. L’evento è sold out. Le prenotazioni sono state effettuate online dal sito Scabec tramite la piattaforma Eventbrite.

«Anche in questa estate difficile e poco densa di eventi, siamo riusciti ad avere l’onore di ospitare a Castellabate un artista di grande caratura, forse unico nella storia della musica italiana, come Renzo Arbore», dichiara il Sindaco f. f., Luisa Maiuri: «Sono certa che il ritmo inconfondibile dell’Orchestra Italiana unita all’esperienza e alla verve dell’artista riusciranno a rendere ancor più unica la meravigliosa cornice di Villa Matarazzo ripagando l’impegnativa e singolare modalità di fruizione del concerto e la complessità dell’organizzazione».

Scheduled Cilento Eventi