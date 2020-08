Felitto: un milione di euro per la riqualificazione del borgo

FELITTO. Un milione di euro. Questa la cifra che l’Ente punta ad ottenere per un progetto relativo alla riqualificazione del borgo turistico. L’occasione è offerta dal Mibact che mette a disposizione risorse per promuovere e valorizzare il patrimonio culturale anche ai fini della riqualificazione dell’offerta turistica. Il massimo concedibile a ciascun comune è 850 mila euro per realizzare opere, servizi, attività culturali per il miglioramento del decoro urbano e il recupero delle forme originarie e storiche del tessuto urbano, il miglioramento dell’accessibilità, la dotazione di infrastrutture per la mobilità; e 150mila euro per servizi di architettura e ingegneria.

E’ un questo contesto che il Comune di Felitto ha dato il via libera ad un progetto per il borgo rurale che sarà finalizzato ad incrementare l’attrattività del territorio, la fruizione del patrimonio storico culturale, la promozione turistica.

Il quadro economico prevede una spesa di poco inferiore ad un milione. Si attende ora la risposta del Ministero.