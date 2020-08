L’almanacco del 27 agosto 2020

E’ il 240° giorno dell’anno, 35ª settimana. Alla fine del 2020 mancano 126 giorni.

Santi del giorno

Santa Monica (Madre di Sant’Agostino)

San Guerrino di Sion (Vescovo)

San Cesario di Arles (Vescovo)

San Gebardo di Costanza (Vescovo)

San Narno (Vescovo di Bergamo)

San Poemen (Abate)

Etimologia

Monica, il personale “Monika”, attestato sin dall’antica Grecia, può considerarsi una variante del termine greco “monachòs”, “eremita, persona solitaria”. Secondo altri, invece, il nome ha origine punica, dal termine “monna”, “sposa”.

Proverbio del giorno

Di settembre e d’agosto, bevi il vin vecchio e lascia stare il mosto.

Aforisma del giorno

Prima viene lo stomaco poi viene la morale (Bertoit Brecht)

Accadde Oggi

1953 – Esce Vacanze romane

1859 – Inizia l’era del petrolio

1964 – Mary Poppins debutta al cinema

Sei nato oggi?

A prescindere dal ruolo che hanno nella vita, i nati il 27 agosto tendono a identificarsi con uomini semplici, i derelitti e gli oppressi. Essi sono dolorosamente al corrente delle inadeguatezze della società e, nella vita quotidiana, si interrogano di continuo sui modi per porvi rimedio. Anche se non è escluso un risvolto altruistico nella loro lotta a favore degli ideali, la maggior parte di essi mira comunque anche all’ammirazione o perfino all’adulazione da parte delle persone che protegge o difende. Fra i nati il 27 agosto rientrano vari tipi di persone: si passa dagli intellettuali e ideologi che esaltano i principi in quanto tali, senza altro scopo, a tipi più pragmatici che desiderano influire in modo tangibile sulla società che li circonda.

Celebrità nate in questo giorno

1770 – Georg Wilhelm Friedrich Hegel

1962 – Pasquale Petrolo

Scomparsi Oggi

1990 – Stevie Ray Vaughan

1965 – Le Corbusier