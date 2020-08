Send an email

Follow on Twitter

Condotta del Faraone, presto al via i lavori

Proseguono le attività di Consac Gestioni Idriche spa finalizzate all’efficientamento del servizio idropotabile.

Un tassello significativo sarà la sostituzione dei primi 10 Km (compresi tra la sorgente di Rofrano ed il partitore di Roccagloriosa) dell’adduttrice più importante che la società gestisce: l’acquedotto “del Faraone”.

La gara d’appalto è in corso e si prevede di aggiudicare i lavori entro il prossimo mese di ottobre.



L’importo dei lavori è pari a circa 5 milioni di euro ed è stato finanziato dalla Regione Campania, sulla base della programmazione prevista con Delibera di GR n. 443 del 24 settembre 2020, con Decreto Dirigenziale n. 99 del 10 agosto 2020.



“Atti concreti, dunque, posti in essere da Consac, fanno da contraltare ai vari detrattori che, in modo strumentale e capzioso, insinuano addirittura l’assenza del finanziamento regionale per l’esecuzione dell’importante intervento di ristrutturazione degli impianti acquedottistici”, fanno sapere dalla Consac.