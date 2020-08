Agropoli, lavori al centro storico e polemiche: “Tutto regolare”

AGROPOLI. Lavori nel centro storico, a ridosso del faro. Le opere interessano un terreno a strapiombo sul mare con realizzazione anche di un percorso per raggiungere una piccola cala che sorge tra le insenature della rupe su cui si erge il centro storico.

Le foto pubblicate sul web stanno scatenando non poche polemiche: l’intervento, infatti, interessa un’area che per anni è rimasta vergine, così come la spiaggetta sottostante, accessibile prima solo via mare.

Il lavoro è stato posto in essere dai proprietari dell’area, che risultano titolari anche della zona sottostante. In molti si chiedono se vi siano irregolarità, ipotesi smentita dalle autorità comunali. I lavori, iniziati già nei mesi scorsi, sono stati oggetto di verifica da parte della Polizia Municipale, che hanno monitorato la zona anche con i droni.

L’intervento che è inizialmente apparso parzialmente difforme rispetto alla Scia presentata, è stato oggetto di sanatoria che ha permesso al proprietario dell’area di continuare le opere che comunque non altereranno lo stato dei luoghi.

Polemiche erano sorte per opere simili realizzate nei pressi della cala di San Francesco, ma anche in questo caso la discesa a mare realizzata dal proprietario di un terreno non presentano vizi.