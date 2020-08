Persona positiva dopo vacanza ad Agropoli

“L’ASL mi ha comunicato di un caso positivo al Covid-19 di una persona di passaggio per Agropoli. Pare sia stata nei giorni scorsi in vacanza nella nostra città e poi ha fatto ritorno nel suo luogo di residenza. Ricostruita, come di consueto, la catena dei contatti. Questa include anche alcuni nostri concittadini che sono stati immediatamente posti in quarantena, in attesa di conoscere l’esito dei tamponi, già prelevati”.

Così il sindaco Adamo Coppola ha annunciato la positività di un paziente che era stato in vacanza anche ad Agropoli.

.Questa persona ha avuto contatti con altri soggetti residenti in città, per tutti è scattato l’obbligo di isolamento in attesa dell’esito dei tamponi