Oroscopo: Leone, vita di coppia esaltante

Ariete – Migliora la situazione nel lavoro grazie alla vostra grinta. Una telefonata riaccende l’amore.

Toro – Cercate di non perdere autocontrollo e lucidità mentale. In amore siete al bivio.

Gemelli – Cambiamento di rotta in vista, la strada giusta è vicina. Serve più comprensione in amore.

Cancro – Cercate di applicare il piano di lavoro prefissato. Fate entrare l’amore nella vostra vita.

Leone – Riuscirete ad affrontare tutto quello che non va nella vostra attività. Vita di coppia esaltante.

Vergine – Non è con l’arroganza che si vincono le battaglie nel lavoro. In punta di piedi arriva l’amore.

Bilancia – Avete le idee molto chiare: negli affari chiudere accordi soddisfacenti. Amicizie affiatate.

Scorpione – Una grande determinazione vi spinge a puntare più in alto. Non sottovalutate le nubi in amore.

Sagittario – Aumenta l’insofferenza verso una persona autoritaria. In amore avete fatto un passo falso

Capricorno – State diventando più equilibrati, pronti ad avere una nuova storia d’amore.

Acquario – Per chi lavora a contatto con il pubblico: otterrete più consensi. In amore non correte troppo

Pesci – Giornata nel complesso faticosa ma molto stimolante. In amore il peggio è passato.