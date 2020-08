Incidente a Polla, due feriti

È di due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa sera lungo via Annia a Polla. Per cause ancora in corso di accertamento un’auto si è scontrata con una moto a condotta da un ragazzo di Pertosa. A bordo dell’auto viaggiava una ragazza di Polla.

Ad avere la peggio il giovane centauro e la ragazza che si trovava a bordo dell’auto. Sul posto allertati da alcuni automobilisti di passaggio sono intervenuti dopo pochi minuti i soccorritori del 118 ed i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina.

I due feriti sono stati trasportati all’ospedale Luigi Curto di Polla.