Wifi gratuito: fondi per il Comune di Alfano

ALFANO. “Finalmente Alfano è un Comune Wifi free – dice soddisfatto il primo cittadino Elena Anna Gerardo – Tutti i cittadini possono accedere alla wifi seguendo due semplici accorgimenti riportati sulla pagina facebook ufficiale del comune di Alfano. Siamo felici di aver ottenuto, unico Comune del comprensorio, i finanziamenti europei e di aver già realizzato l’opera. Stare connessi a costo zero è un traguardo di civiltà poiché consente a tutti di essere aggiornati ed informati in qualunque momento!”.

A breve saranno segnalati, poi, i luoghi in cui sono installati gli hotspot e divulgato un vademecum dettagliato per le modalità di accesso.

L’iniziativa Wifi4Eu, a cui l’Ente aveva aderito e ottenuto i finanziamenti, promuove il libero accesso alla connettività Wifi per i cittadini negli spazi pubblici, fra cui parchi, piazze, edifici pubblici, biblioteche, centri sanitari e musei, nei comuni di tutta l’Europa.

Il progetto offre ai comuni la possibilità di richiedere un buono del valore di 15.000 euro. I buoni saranno utilizzati per installare apparecchiature Wifi negli spazi pubblici all’interno dei Comuni che non sono già dotati di un hot-spot Wifi gratuito.