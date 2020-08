Palinuro: turista derubata mentre mangia una pizza

Send an email

Furto ai danni di una villeggiante a Palinuro. E’ successo ieri sera alle ore 22 in piazza Virgilio, in pieno centro. Una giovane turista consumava un trancio di pizza seduta su una delle panchine della piazzetta quando si è sentita sfilare qualcosa dalla borsa.

Subito si è resa conto che mancava il portafogli.

Ha allertato un agente della polizia locale prestante servizio sul luogo il quale l’ha invitata a verificare se lo avesse smarrito.

La donna, poco dopo, ha ritrovato il suo portafogli gettato ai piedi di un cestino dell’immondizia. All’interno non c’erano più i soldi.

“Fortunatamente – dice la donna – non hanno preso documenti e carte di credito, sono tantissimi anni che vengo in vacanza a Palinuro e mai era successo un simile episodio”. Questa stagione estiva nel Cilento è stata segnata da non pochi atti di questo genere.