San Rufo: rifiuti e cattivi odori in località Borgo San Michele

Non sanno più cosa fare i residenti dell’area limitrofa al deposito “temporaneo” di rifiuti in località Borgo San Michele, a San Rufo, che puntualmente ogni anno, in particolar modo durante l’estate, si ritrovano a dover fare i conti con i cattivi odori generati dai cumuli di sacchetti di immondizia stoccati nell’area la cui “provvisorietà” va avanti da circa venti anni.

“Nessuno fa nulla – spiega una signora che vive nella zona – ci dicono solo che stanno lavorando per risolvere il problema ma tra poco festeggeremo le nozze d’argento con i rifiuti”.

Se non arriverà ad una soluzione in tempi rapidi diverse persone che vivono nell’area si rivolgeranno alla magistratura per chiedere di accertare di sono le responsabilità di una situazione oggettivamente inaccettabile.