Send an email

Agropoli: rientrano in barca dalla Grecia, 4 in isolamento

AGROPOLI. Erano rientrate da una vacanza in Grecia a bordo di un’imbarcazione. Per quattro persone è scattato l’obbligo di quarantena. A fermarle ieri presso il porto di Agropoli è stata la guardia costiera. I quattro diportisti di Agropoli, Castellabate, Battipaglia e Santa Maria Capua Vetere, bloccati dai militari, sono stati informati delle disposizioni vigenti. Terminate le comunicazioni di rito, tutti sono stati messi in isolamento fiduciario presso le rispettive abitazioni.

Il provvedimento arriva in virtù delle ordinanze regionali che dispongono per chiunque rientri dall’estero, l’obbligo di tampone e di isolamento fino all’esito degli esami.

L’ordinanza giunge in considerazione dell’alto numero di contagiati rientrati dall’estero che hanno imposto una maggiore rigidità dei controlli. Nei giorni scorsi sono stati disposti tamponi anche per i passeggeri in arrivo all’aeroporto di Capodichino. Più complesse le verifiche nelle aree portuali dove sono gli uomini della Guardia Costiera a svolgere un’attenta attività di controllo.