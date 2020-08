Send an email

Alfano: ok a lavori di illuminazione pubblica

Il comune di Alfano, retto dal sindaco Elena Anna Gerardo, ha approvato il progetto di efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica cittadina.

L’Ente ha la possibilità di accedere ai contributi previsti dal Ministero dell’Interno per quei comuni con popolazione uguale e inferiore ai 5000 abitanti intenzionati ad effettuare questa tipologia di opere pubbliche, risorse di cui il comune già era risultato beneficiario.

L’iter proseguirà per dare il via alle opere in tempi brevi: l’obbligo, infatti, è quello di farli partire entro il 15 settembre 2020, pena la partita delle risorse.

Intervenire sull’illuminazione a led, con una spesa di circa 50mila euro, garantirà al Comune una maggiore efficienza degli impianti con costi notevolmente ridotti.