AAA… cercasi sponsor per realizzare opere pubbliche a Camerota

CAMEROTA. AAA… Cercasi sponsor per realizzare opere pubbliche. Il Comune di Camerota ha pubblicato un avviso con il quale cerca soggetti disponibili per la direzione e la realizzazione dei lavori di un centro polifunzionale per servizi e di aggregazione sociale in località Lentiscosa (primo stralcio). Con il privato verrà sottoscritto un accordo di sponsorizzazione per la realizzazione dell’intervento realizzare parte delle opere. Possono partecipare alla procedura pubblica soggetti in possesso dei requisiti richiesti per contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, così specificati: singoli imprenditori, associazioni di imprese, cooperative sociali, imprese pubbliche e private, organi di diritto privato, pubblico o di rilevanza pubblica.

Sono esclusi i soggetti che abbiano in atto controversie di natura legale o giudiziaria con l’Amministrazione comunale o che esercitino attività in situazione di conflitto di interesse con l’attività pubblica.

È consentito allo sponsor di avvalersi della facoltà di pubblicizzare la sua collaborazione tramite i mezzi di comunicazione; utilizzare gli spazi per l’apposizione di cartelli che pubblicizzino l’intervento e l’attività svolta dallo sponsor riportare in termini di assoluta trasparenza ed evidenza, nelle comunicazioni ufficiali relative all’iniziativa, il nome dello sponsor; autorizzare l’inserimento del nome/marchio/logo dello sponsor in tutti i materiali illustrativi dell’iniziativa che potranno essere eventualmente realizzati per la durata del contratto.

Lo sponsor è tenuto a realizzare a propria cura e spese gli interventi di cui si renderà disponibile in sede di proposta e contratto di sponsorizzazione.

Le proposte di sponsorizzazione, compilate utilizzando lo specifico modulo Allegato A alla presente dovranno pervenire, mediante posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo.camerota@asmepec.it entro le h. 12.00 del giorno 28 agosto 2020.

L’amministrazione comunale, in attesa di reperire i fondi per la realizzazione del progetto nella sua interezza, ha deciso di provvedere alla redazione di un progetto stralcio che comprenda la sola realizzazione del centro polifunzionale al piano sottostrada e dei servizi igienici.