Salento: ok alla pavimentazione delle strade

Il Comune di Salento, con a capo il sindaco Gabriele De Marco, ha approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo ai lavori di “Manutenzione straordinaria – pavimentazione strade comunali“, per un importo di 19.364 euro. A seguito di richieste verbali da parte di cittadini, che si lamentavano sulle condizioni di percorribilità di alcune strade comunali, è stato verificato lo stato esistente in cui versano la strada Maroccia, strada Fasana e la seconda traversa di via Provinciale per Orria ed alcuni spazi pubblici nell’abitato della frazione Palazza.

Le strade comunali urbane e extraurbane, oggetto di lamentele, risultavano pavimentate in conglomerato bituminoso, ed a servizio di abitazioni, e/o aziende e presentavano alcuni tratti sconnessi, dissestati e pieni di buche che rendono difficile ed insicuro il transito veicolare.

Per questo l’Amministrazione Comunale, ha ritenuto necessario, in considerazione delle precarie condizioni di detti tratti di strade, intervenire mediante il ripristino e la ripavimentazione con materiali di uguali caratteristiche, in modo da evitare alterazioni urbanistiche rispetto allo stato dei luoghi, nonché privilegiando l’aspetto dell’impatto ambientale.