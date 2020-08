Ift Mantova: l’azienda di riferimento per le attrezzature in plastica

Le attrezzature in plastica negli ultimi decenni sono state messe a punto con nuove tecniche, sempre più precise e accurate. Questo progresso ha permesso al settore di espandersi, andando a rivestire compiti molto importanti. Sono infatti moltissimi i settori che fanno ricorso ad attrezzature in plastica per la gestione, la produzione, lo stoccaggio e il confezionamento di materiali che possono essere tra loro molto differenti.

In particolar modo le attrezzature plastiche sono fondamentali per il comparto relativo al Food and Beverage. Il settore alimentare ha infatti necessità di gestire la produzione con materiali leggeri, facilmente maneggiabili, semplici da trasportare e in grado di rispettare ogni standard igienico-sanitario. Nella produzione di queste attrezzature in plastica si contraddistingue l’eccellenza del gruppo IFT Italian Food Technology che rappresenta un punto di riferimento del settore.

Sono infatti moltissime le aziende operanti nel comparto alimentare che si rivolgono ai professionisti di IFT per attrezzarsi nel migliore dei modi con i materiali in plastica. Per avere tutte le informazioni in merito, è utile consultare il sito ufficiale iftmantova.com, in cui è possibile leggere tutte le caratteristiche di questi articoli e l’uso a cui sono destinati, così da individuare quelli più adatti alla propria attività. Le componenti plastiche possono infatti assumere caratteristiche diverse, in base all’utilizzo che le singole imprese andranno poi a farne.

Vantaggi nell’utilizzo di attrezzature plastiche

Oggigiorno il ricorso ad attrezzature plastiche è altamente diffuso. Questo è dovuto proprio ai tanti vantaggi offerti da questo materiale. Queste componenti hanno dei notevoli punti di forza e rispettano tutti gli standard nazionali, comunitari e internazionali, in materia di sicurezza alimentare. Di conseguenza consentono al produttore di vendere facilmente in qualsiasi parte del mondo. Inoltre le attrezzature plastiche hanno anche tanti altri vantaggi, come ad esempio:

Notevole robustezza ;

; Massima igienicità ;

; Totalmente personalizzabili ;

; Estrema facilità di movimentazione ;

; Facilità di pulizia e igienizzazione ;

e ; Alta qualità ;

; Resistenza del materiale;

del materiale; Costi contenuti.

L’insieme di tutte queste componenti è quindi alla base della motivazione che ha portato gli esperti del settore a studiare continuamente nuove lavorazioni sempre più efficaci. Questi strumenti si adattano infatti alla perfezione a tutte le varie tipologie di scaffalature e carrelli che possono essere impiegate per la conservazione e lo stoccaggio degli alimenti. Sono inoltre facilissimi da movimentare, trasportare e riescono a fornire una notevole resistenza a fronte di un peso davvero contenuto.

Inoltre questi strumenti così utili vengono realizzati in diverse tipologie, in modo da soddisfare tutte le possibili esigenze dei clienti utilizzatori. Possono infatti assumere molte diverse conformazioni, come ad esempio quelle delle tradizionali cassette, delle tavole grigliate, delle griglie convenzionali o dei classici vassoi. Come è facile intuire, questo è un aspetto fondamentale per il settore alimentare, in quanto ogni elemento necessita di diverse caratteristiche tecniche.

Uno strumento ampiamente utilizzato

I materiali plastici di questo genere trovano moltissimi campi di applicazione. Uno dei principali è sicuramente il settore alimentare che a suo volta si differenzia in molteplici differenti utilizzatori. Queste attrezzature sono infatti fondamentali in tutte le produzioni alimentari, senza nessuna eccezione. Ciò è ampiamente confermato dal ricorso continuo in settori di grande importanza come il caseario, quello della pasta, dei salumi, della carne, del pesce, della panificazione e della pasticceria.

Questi sono soltanto alcuni semplici esempi che trasmettono l’enorme portata dell’utilizzo di questi strumenti oggi sempre più richiesti. Ogni singolo componente è realizzato secondo gli standard di conformità CE. Questo è assolutamente indispensabile nel settore alimentare, in quanto si tratta di una produzione che distingue la possibilità esclusiva di contenere beni di natura alimentare. Il commercio di derrate alimentari è infatti ben regolato da normative di riferimento, stabilite nel rispetto della salute pubblica. L’impiego di strumenti plastici permette facilmente, a chi produce cibo, di soddisfare ogni standard presente in questo ambito.

Grazie all’impiego di tali strumenti vengono anche più facilmente evitate tutte le problematiche relative alle possibili formazioni di muffe, come ad esempio può avvenire nel caso dei formaggi. Questi vengono trattati e stoccati grazie ad appositi contenitori grigliati che consentono una completa areazione del prodotto. Quello dei formaggi è soltanto un esempio, in grado di illustrare bene la duttilità di questi prodotti e di conseguenza spiegare l’ampio ricorso trovato oggi nel comparto alimentare. Infine tutte queste componenti sono facilmente lavabili, igienizzabili e di conseguenza riutilizzabili.