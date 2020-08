Castel San Lorenzo, al via “Destinaction”, oggi la prima cooking class della Valle del Calore

Bucchinotti al vino e nepetella, tagliatelle ubriache e scazzatielli castellesi.

Tre tipologie tradizionali di pasta fatta a mano solo con gli ingredienti del territorio.

È questa la sfida della prima cooking class “Mani in Pasta” che si terrà oggi pomeriggio alle 16.00 a Castel San Lorenzo, all’interno del suggestivo frutteto dell’Azienda Agricola Rosa Pepe.

Ad idearla un gruppo di 6 giovani ragazzi, di città diverse, accomunati dall’amore e dalla passione per il panorama italiano: Lucia Tucci, Lucia Lancini, Silvia Spano, Matteo Mulas, Davide Colletti e Giuseppe Iannaccone.

Una prima iniziativa che fa parte di un progetto molto più ampio “Destinaction” che partendo dalla Valle del Calore, vuole valorizzare il turismo di tutte le aree italiane in cui manca la capacità di gestione delle ricchezze presenti o l’attitudine nel saperle comunicare al mondo.

Alla lezione di cucina seguirà la degustazione della pasta e dei prodotti offerti dalle aziende locali partecipanti: Azienda agricola Rosa Pepe (Vino Brio e Luce e vino Peperosso L’ Atteso), “L’antico Pastaio” di Rosanna Cammardella ( Bucchinotti dolci, scazzatielli e tagliatelle), Panificio “Guido” Antichi Sapori del Cilento di Scairato Luigi (cartoccio della sposa e pane cotto nel forno a legno), Impresa Agricola di Antonio Maffeo (frutta e verdura ), “La Pertica” azienda agricola “suinicola cilentana” di Peduto Antonio (salumi locali ) e Azienda Agricola Mario Durante (formaggi).

Ospite dell’evento sarà Stefano Maiolica, in arte “unterroneamilano”, appena partito con il suo tour “Rotolando verso sud”.

Castel San Lorenzo, infatti, sarà soltanto una delle tappe in cui l’influencer si fermerà per raccontare , attraverso una docuserie, le bellezze e le tradizioni del meridione.

Siamo partiti con Destinaction in piena pandemia – racconta Lucia Tucci – da allora abbiamo costituito il team, creato il nostro network di mentori e partner e trovato il primo comune con cui collaborare per metterci alla prova.

Ci accumuna il pensiero che il paese in cui abbiamo avuto la fortuna di nascere, presenta delle risorse incredibili con del potenziale ancora inespresso. Con il nostro impegno e con il nostro progetto ci proponiamo di innescare circoli virtuosi di miglioramento sia a livello sociale che economico

Ringraziamo il sindaco di Castel San Lorenzo, il dott. Giuseppe Scorza, per averci dato fiducia”.

Sarà possibile accedere, ogni sabato pomeriggio, alle successive cooking class soltanto su prenotazione.

L’esperienza includerà una degustazione del vino e dell’olio dell’Azienda Agricola Rosa Pepe, una lezione di cucina e una cena.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Rosa Pepe al numero 328 4864152.