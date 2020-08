Aquara: lezioni scolastiche nel campetto della scuola

AQUARA. A causa di lavori straordinari all’Istituto scolastico “Giovanni XXIII” situato in via J. Kennedy, le lezioni per il nuovo anno scolastico si terranno temporaneamente presso un’altra struttura. La Società Lombardi, infatti ha proposto l’utilizzo del campetto annesso al plesso scolastico per l’alloggio provvisorio di una struttura prefabbricata destinata ad ospitare temporaneamente le attività didattiche dell’anno scolastico 2020/2021.

In particolare la scuola, saranno effettuati lavori di ristrutturazione, ammodernamento, messa in sicurezza, adeguamento sismico e efficientamento energetico presso l’istituto scolastico.

Le lezioni presso la struttura provvisoria si terranno dal 14 settembre 2020 fino alla consegna del plesso ristrutturato.