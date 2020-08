Rutino: un progetto per un centro sportivo polivalente

A Rutino un centro sportivo polivalente. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Rotolo, ha approvato lo studio di fattibilità per realizzare l’opera da realizzare sull’immobile di località Pietralena. L’Ente ha intenzione di sfruttare i fondi del bando Sport e Periferie che permette di realizzare impianti sportivi o di recuperare quelli esistenti nelle aree periferiche.

L’Ente candiderà i lavori a finanziamento: richiesta una spesa di circa 700mila euro.

“Una struttura che, se finanziata, prevede sale attrezzate per il ballo, per la boxe, per le arti marziali, per i pesi, ecc – spiega il sindaco Rotolo – Un progetto di ampio respiro territoriale che recuperando i capannoni dell’ex SMAG offrirà nuovi servizi ai cittadini dell’intero comprensorio e nuove opportunità di lavoro per i giovani”.