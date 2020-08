Moio della Civitella: Comune punta la risparmio energetico

Il Comune di Moio della Civitella punta al risparmio energetico ed economico. Infatti l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Enrico Gnarra, ha approvato un progetto per lavori di efficientamento energetico della pubblica illuminazione. Nello specifico l’intervento verrà realizzato presso Piazza F. Alario e Piazza degli Eroi.

Il progetto è stato redatto dall’ingegnere Aniello Valletta per un importo complessivo di 50 mila euro, di cui circa 40 mila euro per il totale dei lavori e circa 10 mila euro per le somma a disposizione dell’amministrazione.

L’opera verrà interamente finanziata con i fondi stanziati dal Ministero dell’Interno, che prevede l’assegnazione di 50 mila euro ai Comuni fino a 5 mila abitanti.

L’Ente è tenuto ad iniziare i lavori entro il 15 settembre 2020, pena la decadenza del finanziamento. Moio della Civitella è tra i comuni che punta a sfruttare la tecnologia a led.