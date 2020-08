Centola, nessun nuovo caso Covid.

“Questa mattina sono stati eseguiti i tamponi su tutte le persone entrate in contatto con il ragazzo di Milano risultato positivo al Covid-19. Fortunatamente sono risultati tutti NEGATIVI. Insomma un respiro di sollievo per la nostra comunità. Ringrazio di cuore l’Asl Salerno ed in particolare il Dipartimento di Prevenzione per la tempestività e la professionalità con la quale hanno trattato la problematica. Naturalmente è necessario continuare a tenere alta l’attenzione e rispettare tutte le norme anti Covid. Buona serata e buone vacanze a tutti!”

Lo ha reso noto il sindaco di Centola Carmelo Stanziola.