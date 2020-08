Capaccio Paestum, nuovo caso covid

C’è un nuovo contagiato a Capaccio Paestum. Si tratta di un giovane rientrato dalle vacanze in Spagna. Proprio in seguito al suo rientro le autorità sanitarie, come previsto dalle ordinanze regionali per chi arriva dall’estero, hanno disposto il tampone. Oggi l’esito: il giovane è risultato positivo.

Per lui è scattato l’isolamento e si sta provvedendo a ricostruire la catena dei contatti. In vacanza era stato con altre tre persone, un’altra di Capaccio e due di Battipaglia.

È il secondo caso di coronavirus in questa settimana per Capaccio Paestum. Nei giorni scorsi a risultare positivo un cittadino extracomunitario rientrato dalla Tunisia