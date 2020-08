Ucciso da embolia polmonare: Castellabate piange Francesco Giannella

Le comunità di Castellabate e Vallo piangono Francesco Giannella appuntato scelto della compagnia di Vallo della Lucania. Risiedeva a Vallo Scalo.



Aveva 49 anni. Il decesso è dovuto ad una embolia cerebrale. Circa un mese fa era stato sottoposto ad intervento chirurgico. Questa mattina ha accusato problemi. Nel pomeriggio il decesso. Molto conosciuto a Vallo e nei centri limitrofi in tanti hanno voluto esprimere il loro cordoglio. Tra questi il sindaco di Salento Gabriele De Marco: “Mi e’ giunta una notizia che mai avrei voluto ascoltare! Il Nostro amico Francesco Giannella non e’ piu’ a seguito di una embolia! Dal Sindaco di Salento e dall’amico cacciatore sentite condoglianze alla famiglia. Francesco non ti dimenticheremo come non dimenticheremo il tuo sorriso e il tuo carattere gioviale!”.

