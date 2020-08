Polla: punta a realizzare un palazzetto dello sport e un campo in erba sintetica

POLLA. Bando sport e periferie. Polla punta ad ottenere fondi per l’impianto sportivo “Medici”, per la realizzazione di un palazzetto dello sport e di un campo in erba sintetica. Sport e periferie è il fondo di Governo e Coni finalizzato ad assegnare risorse in particolare per gli impianti sportivi periferici. Per il 2020 la data di scadenza delle domande è fissata per il mese di settembre.

Per questo il Comune di Polla ha deciso di dare l’ok all’elaborazione di un progetto e candidarlo a finanziamento.

Esso prevederà la realizzazione presso l’area del centro sportivo “A.Medici” un palazzetto dello sport, con campi omologati dalle rispettive federazioni per il gioco della pallacanestro, della pallavolo, della pallamano e del calcetto, tribune interne per circa 500 spettatori e tutti gli ambienti di pertinenza necessari (spogliatoi, biglietteria, locali deposito e locali tecnici); infine prevista la riqualificazione di uno spazio già esistente alla spalle del campo in erba con la trasformazione del fondo da materiale bituminoso in fondo di erba sintetico. Ciò consentirà di avere a disposizione un impianto polivalente, moderno e funzionale.