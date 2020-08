Send an email

Dal borgo a Marina di Pisciotta: un progetto per la via del Pendino

PISCIOTTA. Si chiama “Pisciotta net to net: reti e network” il progetto di riqualificazione turistico-culturale del Comune di Pisciotta.

In particolare l’obiettivo è intervenire sulla via del Pendino, unico percorso pedonale che collega il borgo medioevale alla Marina, attraversando la fascia ulivetata sottoposta a tutela da un recente decreto ministeriale.

E il Comune di Pisciotta proprio al Mibact chiede fondi per poter intervenire alla sua riqualificazione. Nello specificio il Ministero ha previsto di sfruttare fondi Pon per i piccoli centri del Meridione (inferiori a 5000 abitanti).

Il progetto approvato dal Comune di Pisciotta, ha un importo di un milione di euro.