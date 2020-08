Matteo Salvini da Salerno al Golfo di Policastro

Non solo Agropoli. Matteo Salvini farà tappa anche in altre località della Provincia di Salerno il prossimo 26 agosto, dal Capoluogo al Golfo di Policastro. Si comincia alle ore 9:30. Prima tappa l’Ospedale Covid San Giovanni e Ruggì d’Aragona a Salerno; a seguire, Ore 10:30, l’inaugurazione della Sede della Lega in Piazza Malta. Alle 12.30 Matteo Salvini si trasferirà

in Piazza Duomo a Cava de’ Tirreni.Qui è previsto il pasto prima del trasferimento nella Piana del Sele.

Il leader della Lega visiterà il Consorzio Terra Orti di Eboli, poi terrà il comizio ad Agropoli, presso il Lido Trentova.

Alle 21 comizio e Gazebo a Sapri, in piazza San Giovanni. In conclusione Matteo Salvini sarà a Policastro dove sono previste cena e pernottamento