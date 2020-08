Send an email

Le creme alla bava di lumaca di Nuvò Cosmetic: 8 motivi per cui usarle

Nuvò Cosmetic mette a disposizione una vasta selezione di creme e altri prodotti di bellezza alla bava di lumaca. Questo ingrediente possiede numerose proprietà positive: scopriamole insieme, per conoscere appieno l’efficacia di simili articoli.

L’azienda, fondata nel 2014, propone forniture green, sicure, dermatologicamente testate contro gli allergeni. Diverse preparazioni sono biologiche, tutte sono ecologiche e ottenute esclusivamente con metodologie naturali. Nuvò ha segnato una nuova frontiera nel settore del benessere, e lo ha fatto basandosi soltanto sulle risorse del territorio e su un profondo amore nei confronti del pianeta.

Un notevole effetto idratante

Le creme alla bava di lumaca di Nuvò Cosmetic, innanzitutto, sono straordinariamente idratanti. La nostra pelle appare spesso secca e opaca, oppure coperta da un perenne strato di grasso: in entrambi i casi è necessario provvedere alla sua salute con una formulazione adatta.

La cute ben idratata è più liscia, luminosa, levigata, e possiede un aspetto decisamente più sano. Per raggiungere appieno l’obiettivo, applica la crema un paio di volte al giorno su tutta l’area del viso.

Bava di lumaca e peeling

Devi sapere, in aggiunta, che questa sostanza tanto versatile è in grado di rimuovere le cellule morte e di favorirne il ricambio. Il catalogo di Nuvò include anche vari scrub alla bava di chiocciola, adeguati a tutti i tipi di pelle.

Un peeling così delicato consente anche di limitare la presenza di macchie sul volto e sul corpo, e contribuisce alla lotta contro le smagliature su cosce, addome, fianchi, glutei ecc. Nel complesso, quindi, la bava di lumaca è ideale per la quotidiana beauty routine!

Come combattere l’acne con i prodotti di Nuvò

L’estratto dei piedi delle chiocciole è noto per la sua spiccata capacità antibatterica. Perché ciò è importante nell’ambito della skin care?

L’acne, non di rado, è provocata da un batterio chiamato Propionibacterium acnes, o semplicemente P. acnes. Le creme per il viso di Nuvò, di conseguenza, aiutano a prevenire la comparsa di brufoli e foruncoli, e sono studiate per contrastare questo genere di inestetismi.

Ovviamente spesso si aggiungono altri fattori, da quelli ambientali a quelli psicologici e alimentari, che determinano l’origine dell’acne. Tuttavia una formulazione alla bava di lumaca può essere un’alleata davvero preziosa in tali circostanze.

Un preparato nichel tested

Senza dubbio avrai sentito parlare, soprattutto negli ultimi tempi, dell’allergia al nichel. Piccole percentuali di questo metallo si trovano persino in alcuni cibi, nei gioielli che indossiamo, nel make-up che usiamo. Chi è intollerante va incontro a una serie di fastidiosi sintomi, che ricordano quelli di una dermatite e che possono degenerare in disturbi gastrici e respiratori.

I cosmetici di Nuvò sono nichel tested, ovvero contengono una quantità di nichel inferiore a 1ppm (una parte per milione): dunque sono del tutto sicuri anche da questo punto di vista.

L’azione antiossidante della bava di chiocciola

Continuando il nostro discorso sui vantaggi di una crema alla bava di lumaca, non dimenticare che tale ingrediente ha marcate proprietà anti-age: è nemico dei segni dell’invecchiamento, tra cui le rughe, e rallenta la formazione dei radicali liberi.

La tua pelle risulterà più giovane, rosea e morbida, e guadagnerà una maggiore elasticità. Non a caso, con questa sostanza si realizzano anche ottimi prodotti per il contorno occhi, una delle prime zone in cui si manifestano le linee di espressione.

I principi attivi della cute

Se ti stai chiedendo perché l’estratto dei piedi delle lumache faccia così bene, tieni presente che esso include numerosi principi attivi fondamentali per il derma. Ci riferiamo al collagene, la proteina che sostiene il materasso cutaneo, e all’allantoina, protettiva e nutriente. Non solo: la bava di chiocciola è fonte di elastina, che come suggerisce il nome dona elasticità alla pelle, e di acido glicolico, che elimina le cellule morte. Infine, i mucopolisaccaridi garantiscono la corretta idratazione dei tessuti.

La bava di lumaca difende l’epidermide

Grazie alle sue capacità, l’ingrediente in oggetto crea una vera e propria barriera che salvaguarda l’epidermide da tutti quegli elementi che di norma la danneggiano: i raggi ultravioletti, lo smog, l’inquinamento, il freddo. Inoltre, la bava delle lumache svolge un’azione purificante e rimuove tutte le particelle che ostruiscono i pori, che sono quindi liberi di “respirare”.

Una crema per ciascuna tipologia di cute

Esistono creme per pelli secche, grasse, sensibili, miste: l’assortimento di Nuvò Cosmetic le comprende tutte, affinché tu possa scegliere senza problemi quella che fa per te.

Oltre alla componente di base, si utilizzano sostanze diverse a seconda della situazione. Ad esempio, contro la superficie cutanea secca ci sarà bisogno di un’elevata dose di olio di jojoba o di Argan; l’elemento oleoso, invece, viene limitato nei cosmetici per pelle grassa. Ad ogni modo, la percentuale di bava di lumaca non è mai inferiore al 50%, e spesso tocca il 72-80% per un risultato finale eccellente.