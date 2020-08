Covid, nuovo caso a Centola

Send an email

“Abbiamo appreso da pochi minuti che un giovane di Milano in vacanza nel nostro Comune è risultato positivo al Covid 19. Lo stesso, a scopo precauzionale, già ieri era stato posto in isolamento insieme alla fidanzata. Questa sera è stato disposto il trasferimento presso l’ospedale di Scafati. Il giovane non presenta alcun sintomo”. Lo ha reso noto il sindaco Carmelo Stanziola.

C’è anche una buona notizia per la comunità Cilentana: Sono completamente guarite due donne che erano risultate positive alcune settimane fa. “La situazione al momento è sotto controllo. Vi prego però di rispettare rigorosamente tutte le norme anticovid: indossate sempre la mascherina e mantenete le distanze. Non facciamoci prendere dal panico!”, dice il sindaco Staziola.

Nel Cilento sei casi in una settimana.