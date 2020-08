Caso covid all’ospedale di Agropoli, tamponi per i sanitari

Tamponi per il personale dell’ospedale di Agropoli entrati in contatto con l’uomo di Ogliastro Cilento risultato positivo nella giornata di ieri. Quest’ultimo, tornato da Milano, si era presentato presso il presidio ospedaliero con dei sintomi sospetti. I medicina lo hanno trasferito nel reparto di medicina e lo hanno sottoposto a tutti i controlli del caso, tra cui un tampone per il coronavirus.

L’esito è arrivato nella serata di ieri: positivo. Ora l’ufficio prevenzione dell’Asl Salerno sta provvedendo a ricostruire la catena dei contatti e ha disposto tamponi anche per il personale sanitario che lo ha avuto in cura.

Per il paziente è stato disposto il trasferimento presso il covid hospital di Scafati. Nonostante Agropoli sia nato proprio come ospedale covid, infatti, il reparto non è stato mai attivato.

Ieri si erano registrati 3 casi di coronavirus nel comprensorio cilentano, tutti legati a persone rientrate dall’estero o dal nord. Oltre al caso di Ogliastro Cilento, uno a Capaccio Paestum dove è risultata positiva una donna di nazionalità indiana ed un altro a Pisciotta relativo ad una badante ucraina.