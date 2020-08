Monte San Giacomo aderisce al sistema PagoPa. Pagamenti più semplici

Send an email

MONTE SAN GIACOMO. Continua l’adesione da parte dei Comuni del Cilento, Vallo di Diano e Alburni al sistema di pagamento informatico PagoPa a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi. A sottoscrivere lo schema di convenzione per l’adesione è stato il Comune di Monte San Giacomo, retto dal primo cittadino Raffaele Accetta. L’Agid, Agenzia per l’Italia Digitale, ha realizzato il Sistema Pubblico di connettività, avente come finalità quella di gestire le transazioni tra gli Enti creditori e i soggetti abilitati all’incasso, all’interno del circuito “PagoPa”.

Per il pagamento in via telematica, la Regione Campania ha messo a disposizione la piattaforma MyPay integrata con SPID, il sistema di accesso che consente di utilizzare, con un’identità digitale unica, i servizi online della Pubblica Amministrazione.

In questo modo, l’amministrazione comunale, punta a ridurre la gestione, a facilitare e a rendere più sicuro il pagamento elettronico a carico dei privati cittadini e delle imprese.