L’almanacco del 19 agosto 2020

E’ il 232° giorno dell’anno, 33ª settimana. Alla fine del 2020 mancano 134 giorni.

Santi del giorno



San Ludovico di Tolosa (Vescovo)San Giovanni Eudes (Sacerdote)Sant’Italo (Martire)

Etimologia

Ludovico, deriva dal germanico antico Chlodovech, adattato in seguito in Hludwig. Questo termine risulta composto da hlud, “gloria” e wig, “guerriero”. Il significato complessivo è dunque “guerriero celebre, valoroso guerriero”.

Proverbio del giorno

Agosto empie la cucina e settembre la cantina.

Aforisma del giorno

La strada dei nostri desideri deve essere circoscritta e limitata ad un breve limite delle utilità più prossime e contigue. (M. de Montaigne)

Accadde Oggi

1991 – Golpe in Urss

Sei nato oggi?

I nati il 19 agosto sono spesso assorbiti da questioni inerenti all’occultazione o alla divulgazione di notizie riguardanti sia se stessi sia gli altri; tali notizie possono essere di carattere personale oppure riferirsi ad argomenti oggettivi di carattere scientifico, filosofico o naturale. In genere, dopo averle tenute per sé per un pò, queste persone finiscono per portarle in grande stile all’attenzione del mondo. I nati in questo giorno sono piuttosto difficili da classificare: proprio quando sembra di averli finalmente capiti e “inquadrati”, essi sfuggono ai criteri fissati, e per questo sono spesso accusati, a torto, di essere inaffidabili e indegni di fiducia. Per comprenderli fino in fondo, occorre anzitutto accertare come mai abbiano tanto bisogno di rimanere nell’ombra in alcuni casi e di rivelarsi, invece, in altri.

Celebrità nate in questo giorno

1953 – Nanni Moretti

1969 – Matthew Perry

1946 – Bill Clinton

1883 – Coco Chanel

Scomparsi oggi

1954 – Alcide De Gasperi

1936 – Garcia Lorca

1662 – Blaise Pascal