L’agropolese Marta Cappetta nella fiction “La compagnia del Cigno

L’agropolese Marta Cappetta, neo laureata all’Istituto Superiore di Studi Musicali “Giuseppe Verdi” di Ravenna, è stata selezionata per far parte dell’orchestra della fiction “La compagnia del Cigno”.

Marta suona la viola e la vedremo nelle puntate della seconda serie che andrà in onda sulla Rai il prossimo autunno.

La compagnia del Cigno è una serie in onda dallo scorso anno su Rai1, diretta e creata da Ivan Cotroneo. La serie narra la storia di sette ragazzi musicisti tra i 15 e i 18 anni che frequentano il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. I ragazzi, che inizialmente suonano ognuno per proprio conto, sono costretti a esercitarsi insieme dal maestro e direttore d’orchestra Luca Marioni (soprannominato “il bastardo” per la sua eccessiva severità) per supportare il nuovo studente Matteo, che viene dalla città terremotata di Amatrice e deve integrarsi nell’orchestra a metà anno. I ragazzi quindi stringono un patto di amicizia fondando la “Compagnia del Cigno”, in onore di Giuseppe Verdi che era soprannominato il Cigno di Busseto.

Vedremo Marta Cappetta in tv dal 2021. Le riprese hanno già preso il via nei giorni scorsi.