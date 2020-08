Sindacato denuncia: poca attenzione al propagarsi del Covid all’ospedale di Vallo

“Poca attenzione posta dalla Direzione di presidio al contenimento del propagarsi del Covid 19”. Lo denuncia la Federazione Sindacati Indipendenti in merito all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania.

In particolare queste le criticità segnalate ai vertici della direzione sanitaria:



1) Non è stata mai fatta una disinfezione totale del Presidio e tutt’oggi non esiste un

calendario settimanale di disinfezione straordinaria di tutti gli ambienti, compresi gli ascensori, per prevenire il contagio;



2) Tuttora i familiari dei pazienti continuano ad attendere nella sala d’attesa creata nell’atrio di Presidio, zona scale ed ascensori reparti, a dispetto di tutti i DPCM nazionali, non ultimo il decreto che ribadiva il divieto categorico di far accedere ed attendere familiari di pazienti;



3) Si continua a girare nel presidio senza mascherine di protezione, sia gli operatori che i visitatori che accedono indisturbati a tutte le aree comuni di presidio;



4) Si continua a disattendere la circolare della Direzione Generale che fa divieto di accedere agli uffici per mere trasmissioni cartacee da farsi esclusivamente via e mai



5) Gli accessi risultano poco controllati e si continua a lasciare aperte le porte creando accessi poco sicuri di utenza che girovaga senza alcun controllo;



6) Continuano tuttora ad esserci familiari di pazienti in attesa davanti ai reparti e nei corridoi quando le norme prevedrebbero l’attesa fuori dal Presidio;



“Alla luce di quanto evidenziato e considerato l’alto rischio a cui sono continuamente sottoposti gli operatori di Presidio si chiede un incontro chiarificatore”, concludono dal sindacato.

Continua dopo la pubblicità