Roccadaspide, stasera il terzo Memorial Alessandro Ignarro

“Questi cuori che ti amano tanto non rinunciano a volerti bene, nei tuoi occhi leggiamo la tua vita. Ciao Piccolo grande Uomo, il 18 Agosto ci ritroveremo per ricordarti anche se in maniera più discreta, ma saremo comunque in quella piazza che tanto ti ama a renderti omaggio”. Questo il messaggio pubblicato sulle pagine social del Memorial Alessandro Ignarro, che per il terzo anno consecutivo ricorderà il compianto ragazzo di Roccadaspide.

L’iniziativa è stata organizzata grazie alla cittadinanza di Roccadaspide ed all’amministrazione comunale, unitamente all’associazione “LiberaMente Donne”.

L’evento in programma alle ore 18 in piazza XX Settembre (inizio ore 20.30) farà rivivere ai presenti i momenti più intesi e colmi di emozioni delle scorse edizioni e omaggerà la scuola di Danza Giselle che rappresenterà delle coreografie con canzoni care ad Alessandro.

La manifestazione sarà condotta e presentata da Massimo Carrino, attore, ormai legato a doppio filo all’Evoli Festival ed al Memorial Alessandro Ignarro.

Il giovane morì nel 2018 a soli 17 anni in seguito ad una brutta malattia.