Casaletto, accuse durante comizi elettorali: ex sindaco a processo

Giacomo Scannelli ex sindaco di Casaletto Spartano sarà processato, in quanto accusato del reato di “Diffamazione Aggrava” commesso nei confronti Di Enrico Galatro ex vicesindaco del comune cilentano ed attualmente presidente del consiglio comunale. Quest’ ultimo è difeso dall’avvocato Giuseppe Amato. I fatti si riferiscono a 2 comizi tenutisi prima delle scorse lezioni comunali.

Giacomo Scannelli avrebbe accusato e diffamato Galatro

La prima udienza del processo e fissata per il 27 gennaio 2021 davanti alla sezione penale del tribunale di Lagonegro.