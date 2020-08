Truffa ai danni di turisti sventata ad Ascea

Attraverso la pagina Facebook, il Comune di Ascea rende noto: “ieri sera abbiamo sventato l’ennesima truffa, attenzione al sig. A.M. , è un truffatore seriale, ieri aveva messo un annuncio su Facebook proponendo una casa in affitto ad Ascea … Rinnoviamo l’invito a chiedere info sempre al Comune in caso di dubbi. Tutte le case autorizzate hanno un codice ed inoltre , in ufficio abbiamo la banca dati dei proprietari di tutte le case regolarmente autorizzate”.

“In ogni caso – proseguono dal comune – attenti prima di inviare caparre , soprattutto se vi chiedono di fare ricariche postepay”.



Ennesima truffa ai danni di turisti che scelgono il Cilento come meta per le vacanze. Non solo ad Ascea, ma anche in altre località balneari cilentane (vedi Marina di Camerota, Palinuro) sono accaduti simili episodi.