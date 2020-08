Stella Cilento: arriva l’illuminazione a LED

Il Comune di Stella Cilento, guidato dal sindaco Francesco Massanova, ha deciso di utilizzare il contributo stanziato dal Ministero dell’Interno per interventi di sviluppo sostenibile. Il centro del Monte Stelle è destinatario di un finanziamento di 50 mila euro da utilizzare per le opere pubbliche, in particolare per l’efficientamento energetico.

L’amministrazione comunale ha scelto di utilizzare le risorse per la pubblica illuminazione: l’ente provvederà alla sostituzione degli attuali corpi illuminanti con altri con tecnologia a LED.

In questo modo l’Ente, punta ad ottenere una migliore efficienza e allo stesso tempo risparmiando sui costi di energia.