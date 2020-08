Perdifumo: punta a realizzare rete fognaria e depuratore

Send an email

PERDIFUMO. Ammonta a 4 milioni di euro il costo del progetto per la realizzazione della rete fognaria comunale e dell’impianto di depurazione in località Difesa. L’Ente nelle scorse settimane ha approvato lo studio di fattibilità redatto dall’ufficio tecnico comunale: 3 milioni di euro serviranno per i lavori, la parte restante è rappresentata dalle somme a disposizione dell’amministrazione.

Il progetto del Comune di Perdifumo

Obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di candidare l’opera a finanziamento, vista l’ingente spesa richiesta per realizzarla. Già nel 2016 il Comune avanzò la proposta di candidatura ai fondi di rotazione la progettazione dell’importante infrastruttura nell’ambito dei fondi di rotazione.

Lo scorso inverno, invece, l’amministrazione comunale provvide ad approvare un progetto per opere complementari anche per la rete fognaria comunale di località Noce.