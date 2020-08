Send an email

Lega ufficializza la lista per le elezioni regionali

Alla presenza del Commissario Regionale Nicola Molteni, questo pomeriggio a Napoli, tutti i candidati e le candidate della Lega in Provincia di Salerno, per le prossime regionali del 20 e 21 settembre, hanno firmato le rispettive candidature. Non ci sono novità di rilievo.

Tra gli uomini, ci sono Aurelio Tommasetti, il valdianese Valentino Di Brizzi, il cilentani Attilio Pierro, ex consigliere provinciale, Sebastiano Odierna, Renato Vicinanza, Dante Santoro.

Tra le donne confermata la presenza di Gisella Botticchio (Consigliere Comunale di Agropoli) che si aggiunge ai nomi di Anna Pia Strianese e Lidia De Sio.