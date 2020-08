Incidente a Casal Velino, cinque feriti

CASAL VELINO. Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi in località Ardisani di Casal Velino. Intorno alle 13.30 un Suv e un furgone si sono scontrati per cause ancora in via di accertamento. Anche una terza vettura è rimasta coinvolta. Altri automobilisti che sopraggiungevano hanno fatto scattare l’allarme. Cinque persone sono rimaste ferite e sono state trasferite dai sanitari del 118 in ospedale.

Sul posto è stato necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania. A ricostruire la dinamica del sinistro gli agenti della Polstrada.

Dopo l’incidente notevoli i disagi alla circolazione, rimasta bloccata per circa un’ora a causa delle operazioni di soccorso e successivamente di rimozione dei veicoli incidentati. Un incidente si è registrato anche sulla Cilentana, a sud di Perito. Anche qui traffico in tilt in seguito allo scontro tra auto e furgone. Uno dei veicoli si è ribaltato. Sul posto forze dell’ordine, tecnici Anas e sanitari del 118.