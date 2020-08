Comitato pro Sicignano-Lagonegro: “Devastata la stazione ferroviaria di Montesano-Buonabitaco”

Non trova pace, neanche nei giorni delle ferie agostane, la ferrovia Sicignano – Lagonegro. Come da segnalazioni pervenute al Comitato, la stazione di Montesano-Buonabitacolo è stata letteralmente devastata. Uno degli scali meglio conservati, sia a livello architettonico che infrastrutturale, alla vigilia di Ferragosto si è risvegliato cementificato.

Il tecnico RFI Francesco Salsano, infatti, allertato da alcuni residenti, ha preso nota delle cementificazioni e asfaltature sul binario, di proprietà dello Stato, come era accaduto già a Sala Consilina, Polla e Padula.

A Montesano la realtà ha superato la fantasia. Mentre a Sala e Polla è stata l’amministrazione a rendersi autrice dello scempio, in questo caso privati non ancora individuati si sono appropriati dell’area antistante la stazione. RFI si sta muovendo, non si esclude un’azione legale. Per ripristinare la ferrovia è un problema continuo, per abbatterla e prenderla a mazzate invece si procede sempre con incredibile facilità.